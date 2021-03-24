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Сильвио Берлускони вновь госпитализировали

Сильвио Берлускони вновь госпитализировали В конце прошлой недели Берлускони записал несколько видеообращений
Другие страны
24 марта 2021 г. 13:59
Сильвио Берлускони вновь госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице.

Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель политика, бессменного лидера входящей сейчас в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" и евродепутата.

"Могу подтвердить, что с утра понедельника он находится в больнице. Ничего серьезного, но ему необходим отдых", - сказал собеседник агентства. Он также напомнил, что в конце прошлой недели Берлускони записал несколько видеообращений.

Ранее о госпитализации 84-летнего Берлускони, перенесшего несколько лет назад сложную операцию на сердце, а в сентябре прошлого года переболевшего COVID-19, сообщил один из его адвокатов в начале судебного заседания в Милане по делу, в котором Берлускони проходит обвиняемым.

Ранее уже были прецеденты, когда проблемы со здоровьем и госпитализация экс-премьера давали повод для переноса сроков слушаний.

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