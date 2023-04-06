О нас

Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 10:06
Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в четверг газета Corriere della Sera.

86-летний политик был помещен в среду в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" с подозрением на пневмонию всего неделю спустя после последней госпитализации. По данным Corriere della Sera, именно тогда у него были взяты анализы, в том числе костного мозга. Как указывает газета, воспаление легких может быть последствием общей ослабленности организма, вызванной лейкемией. Известно, что он находится в отделении интенсивной терапии.

Издание не уточняет источник полученных сведений.

Официальных заявлений о состоянии лидера входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" не поступало ни от медиков, ни от партии, ни от близких.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy ex-premier Berlusconi has leukaemia

Экслюзивные новости

Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi