Силовики предотвратили нападение террориста на мечеть в Саудовской Аравии

Баку. 24 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в мечети на востоке Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сегодня сообщил спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, инцидент произошел во вторник в деревне Ум-эль-Хамам района Эль-Катиф провинции Эш-Шаркия. Злоумышленник был убит в перестрелке с полицией.На месте ЧП проводятся следственные действия

Провинцию Эш-Шаркия Саудовской Аравии населяют преимущественно мусульмане-шииты, в отличие от остальных районов королевства. В связи с этим из региона периодически поступают сообщения о чрезвычайных происшествиях на религиозной почве. Так, 17 августа стало известно об убийстве сотрудника полиции в Эль-Катифе. В мае прошлого года в одной из мечетей города произошел теракт, унесший жизни порядка 20 человек.