Силовики опровергли сообщение о найденной машине убийц Немцова

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы не подтверждают информацию СМИ об обнаружении автомобиля, на котором скрылись убийцы политика Бориса Немцова, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Следственного комитета, центрального аппарата МВД РФ.

Согласно сообщениям представителей ведомств, информации об обнаружении машины предполагаемых убийц Немцова у них нет, сообщения СМИ на этот счет они подтвердить не могут.

Report напоминает, что ранее 2 марта в СМИ появилась информация, что оперативные службы обнаружили машину украинского производства, в котором якобы найдены следы, подтверждающие, что именно этим автомобилем пользовались убийцы политика.

28 февраля в СМИ уже появлялась информация об обнаружении в одном из московских дворов поблизости станции метро "Смоленская" машины, предположительно использованной убийцами Немцова. Однако позже Следственный комитет заявил, что сообщения источников могут быть дезинформацией, "это касается и сообщений о якобы найденном автомобиле преступников".

По ряду сообщений, убийцы Немцова скрылись с места преступления на автомобиле светлого оттенка, предположительно белом.

В понедельник, 2 марта, это подтвердила украинская фотомодель Анна Дурицкая, которая была в момент убийства вместе с Немцовым. Дурицкая сообщила, что видела светлый автомобиль, однако ни марку, ни номеров не запомнила, отмечает Lenta.Ru.