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    Силовики Израиля застрелили палестинца, напавшего на сотрудника охраны

    Инцидент произошел на одном из израильских КПП

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Израильские силовики застрелили палестинца, напавшего с ножом на сотрудника охраны на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

    По данным полиции, инцидент произошел сегодня на одном из израильских контрольно-пропускных пунктов.

    "Вооруженный ножом террорист попытался нанести удар охраннику на месте. В ответ силы безопасности выстрелили в террориста и убили его", — говорится в заявлении полиции.

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