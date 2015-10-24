Силовики Израиля застрелили палестинца, напавшего на сотрудника охраны

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Израильские силовики застрелили палестинца, напавшего с ножом на сотрудника охраны на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня на одном из израильских контрольно-пропускных пунктов.

"Вооруженный ножом террорист попытался нанести удар охраннику на месте. В ответ силы безопасности выстрелили в террориста и убили его", — говорится в заявлении полиции.