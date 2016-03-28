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    Силовики Ирака сорвали попытку нападения ИГ на военных близ Мосула

    Командованием были ликвидированы 32 боевика ИГ, из них 17 - террористы-смертники

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирака сорвали нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство" на военные части к югу от города Мосул и ликвидировали 32 боевика.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности в провинции Найнава.

    "Командование операций по освобождению Найнавы сорвало нападение группировки ИГ на части 15 бригады в деревне Харб ад-Дар к югу от города Мосул", - заявил источник телеканалу. 

    По его данным, командованием были ликвидированы 32 боевика ИГ, из них 17 - террористы-смертники.

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