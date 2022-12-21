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Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады

Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады Сильный снегопад стал причиной отмены и задержки сотен авиарейсов, а также привел к частичному закрытию паромного сообщения в тихоокеанской провинции Британская Колумбия.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 00:20
Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады

Сильный снегопад стал причиной отмены и задержки сотен авиарейсов, а также привел к частичному закрытию паромного сообщения в тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, в южной части региона за ночь местами выпало до 25 см снега, что почти в два раза превышает месячную норму осадков для декабря в этой части провинции.

Из-за непогоды в международном аэропорту Ванкувера - крупнейшего города региона - уже отменены и задержаны сотни авиарейсов. Схожая ситуация и в аэропортах других городов южной части Британской Колумбии.

Оператор паромного сообщения BC Ferries объявил об отмене почти всех рейсов в районе острова Ванкувер. Сообщается об отмене множества автобусных маршрутов.

Кроме того, в регионе закрыты школы, а также не менее 5,7 тыс. домохозяйств и других строений остались без света.

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