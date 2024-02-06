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Сильный снег в Токио парализовал движение транспорта

Сильный снег в Токио парализовал движение транспорта Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в районе японской столицы Токио продолжает оставаться затрудненным из-за последствий снегопада.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 06:48
Сильный снег в Токио парализовал движение транспорта

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в районе японской столицы Токио продолжает оставаться затрудненным из-за последствий снегопада.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

По данным Японского дорожного информационного центра, многие въезды на скоростные магистрали в Токио перекрыты до устранения последствий непогоды. Автомобилистов просят не совершать поездки на машинах без зимней резины или цепей на колесах, препятствующих скольжению.

Поезда в японском столичном регионе по-прежнему не ходят на нескольких железнодорожных ветках. Полностью восстановить движение планируется в течение сегодняшнего дня. В столичных аэропортах во вторник отменены в общей сложности 27 авиарейсов.

Без света, по данным энергетической компании Tokyo Electric Power, остаются около 1,8 тыс. домов в префектуре Токио и соседних Канагаве и Сайтаме.

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