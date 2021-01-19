Сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей

Эпицентр землетрясения пришелся на город Медиа Агуа

Сильное землетрясение вызвало панику среди жителей аргентинской провинции Сан-Хуан и привело к частичному отключению света. Как передает Report, об этом сообщает местное издание Tiempo de San Juan.

По уточненным данным сейсмологической службы Аргентины, толчки магнитудой 6,5 произошли на глубине 8 километров. Затем последовали повторные толчки, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4).

Эпицентр пришелся на город Медиа Агуа.

Землетрясение ощущалось не только в провинции Сан-Хуан, но и в соседних регионах. И даже в Буэнос-Айресе , который находится в тысяче километров от эпицентра.