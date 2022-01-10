Сильное землетрясение обрушило участок Великой Китайской стены

В китайской провинции Ганьсу обрушился участок Великой Китайской стены. Причиной обрушения стало землетрясение, произошедшее в соседней провинции Цинхай,

В китайской провинции Ганьсу обрушился участок Великой Китайской стены. Причиной обрушения стало землетрясение, произошедшее в соседней провинции Цинхай,

Как передает Report, об этом пишет издание Global Times.

По информации газеты, разрушился кусок стены шириной два метра в уезде Шандань, который находится в 114 км от эпицентра толчка.

Этот участок стены относят к периоду империи Мин (1368–1644 гг). На месте происшествия уже начаты ремонтно-восстановительные работы.

Магнитуда субботнего землетрясения составила 6,3 балла по оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) или 6,9 по данным китайских сейсмологов.

Эпицентр толчка находился в малонаселенной области, однако колебания почвы заметили жители некоторых крупных городов. В результате землетрясения пострадали девять человек, восемь из них уже выписаны из больниц.