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Сильное наводнение в Малайзии вынудило более 122 тыс. человек покинуть свои дома

Сильное наводнение в Малайзии вынудило более 122 тыс. человек покинуть свои дома Сильное наводнение, вызванное проливными дождями в Малайзии, вынудило более 122 тыс. человек эвакуироваться по всей стране.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 14:37
Сильное наводнение в Малайзии вынудило более 122 тыс. человек покинуть свои дома

Сильное наводнение, вызванное проливными дождями в Малайзии, вынудило более 122 тыс. человек эвакуироваться по всей стране.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, в результате стихийного бедствия также погибли три человека.

Спасательные службы предупреждают, что число жертв может возрасти, поскольку предупреждение о сильных дождях и штормах остается в силе.

Тысячи сотрудников экстренных служб направлены на помощь пострадавшим, для которых уже организовано 679 временных убежищ. Видеокадры из пострадавших районов демонстрируют затопленные автомобили и дома, а местные жители вынуждены передвигаться по пояс в воде. На данный момент число эвакуированных превышает показатель 2014 года, когда произошло одно из самых сильных наводнений в стране.

Наводнение, начавшееся в начале недели, сильнее всего затронуло северо-восточный штат Келантан, граничащий с Таиландом. По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, 63% всех эвакуированных приходится на этот штат.

Стихия также затронула другие штаты: Тренггану, Кедах, Негери-Сембилан, Перлис, Селангор, Джохор, Мелаку и Перак.

В ответ на кризис премьер-министр запретил членам своего кабинета уходить в отпуск, чтобы сосредоточиться на ликвидации последствий.

Меры по управлению стихийными бедствиями направлены в регионы, наиболее пострадавшие от разгула стихии.

Между тем в соседнем Таиланде шесть провинций объявили чрезвычайное положение из-за наводнений, затронувших более 240 тысяч домохозяйств. Для спасения людей задействованы армейские подразделения.


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Версия на английском языке Floods displace 122,000 people in Malaysia

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