Жара в Иране привела к перебоям с водоснабжением и электроснабжением

В связи с аномально жаркой погодой в Иране уровень воды в водохранилищах достиг минимального значения за последнее столетие, что привело к перебоям в водоснабжении и электроснабжении.

В связи с аномально жаркой погодой в Иране уровень воды в водохранилищах достиг минимального значения за последнее столетие, что привело к перебоям в водоснабжении и электроснабжении.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, по данным метеорологических служб страны, по меньшей мере 18 из 31 провинции страны, включая Тегеран, пострадали от аномальной жары, которая началась в пятницу и, как ожидается, постепенно спадет к четвергу.

Государственным учреждениям как минимум в 10 провинциях, включая столицу, было приказано закрыться в целях экономии воды и электроэнергии, поскольку температура в некоторых районах на юге и юго-западе Ирана превысила 50 градусов по Цельсию.

Жара наступила на фоне резкого сокращения количества осадков. Из-за засухи уровень воды в плотинах, снабжающих водой Тегеран, упал до "самого низкого уровня за столетие". Многие жители Тегерана сообщили об отключениях воды, длившихся несколько часов.