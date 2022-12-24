Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США

До 240 млн жителей США - примерно 72% населения страны - столкнулись с последствиями сильнейшей бури накануне начала сезона рождественских праздников.

До 240 млн жителей США - примерно 72% населения страны - столкнулись с последствиями сильнейшей бури накануне начала сезона рождественских праздников.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в пятницу западные СМИ, ссылаясь на американскую Национальную метеорологическую службу.

СМИ отмечают, что до этого момента в США редко когда на столь обширной территории действовали предупреждения об экстремальных погодных условиях.

В некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. В Далласе, штат Техас, где климат обычно умеренный, температура упала до минус 23 градусов по Цельсию.

В штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома и Айова дороги обледенели, жителям приходится иметь дело с сильной метелью и нулевой видимостью.