Силы ЧФ России следят за эсминцем США в Чёрном море

Силы Черноморского флота России следят за американским эсминцем Carney сразу после его входа в акваторию Чёрного моря. Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, наблюдать за его действиями будет сторожевой корабль "Сметливый".

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Карни" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Американский миноносец зашёл в море в 19:20 29 июня, отметили там. Время его пребывания в Чёрном море не должно превысить 21 сутки, уточнили в центре, сославшись на положения международной конвенции Монтрё.