Число раненых в результате взрыва на севере Франции возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в городе Нонанкур в округе Эрве на севере Франции увеличилось до пяти человек.
Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.
Один человек по-прежнему остается под завалами.
Также один человек числится пропавшим без вести.
***17:43
По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме на севере Франции, один находится под завалами, а судьба ещё трёх остаётся неизвестной.
Как передаёт Report, об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.
О человеке, оказавшемся под обломками здания, известно, что он находится в сознании.
Около тридцати жителей дома эвакуированы.
***17:15
Сильный взрыв произошел в одном из жилых зданий на севере Франции в городе Нонанкур.
Об этом сообщает Report со ссылкой на FrancetvInfo.
В настоящее время есть данные о погибших и раненых.
Сообщается о разрушении здания, некоторые жертвы могут находиться под завалами.
Причина взрыва пока не известна.
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