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    Число раненых в результате взрыва на севере Франции возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО

    Один человек по-прежнему остается под завалами

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в городе Нонанкур в округе Эрве на севере Франции увеличилось до пяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

    Один человек по-прежнему остается под завалами.

    Также один человек числится пропавшим без вести.

    ***17:43

    По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме на севере Франции, один находится под завалами, а судьба ещё трёх остаётся неизвестной.

    Как передаёт Report, об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

    О человеке, оказавшемся под обломками здания, известно, что он находится в сознании.

    Около тридцати жителей дома эвакуированы.

    ***17:15

    Сильный взрыв произошел в одном из жилых зданий на севере Франции в городе Нонанкур.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на FrancetvInfo.

    В настоящее время есть данные о погибших и раненых.

    Сообщается о разрушении здания, некоторые жертвы могут находиться под завалами.

    Причина взрыва пока не известна.

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