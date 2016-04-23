Число раненых в результате взрыва на севере Франции возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в городе Нонанкур в округе Эрве на севере Франции увеличилось до пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Один человек по-прежнему остается под завалами.

Также один человек числится пропавшим без вести.

***17:43

По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме на севере Франции, один находится под завалами, а судьба ещё трёх остаётся неизвестной.

Как передаёт Report, об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

О человеке, оказавшемся под обломками здания, известно, что он находится в сознании.

Около тридцати жителей дома эвакуированы.

***17:15

Сильный взрыв произошел в одном из жилых зданий на севере Франции в городе Нонанкур.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FrancetvInfo.

В настоящее время есть данные о погибших и раненых.

Сообщается о разрушении здания, некоторые жертвы могут находиться под завалами.

Причина взрыва пока не известна.