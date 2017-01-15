Сильный снегопад в Японии привел к отмене более 70 авиарейсов

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сильный снегопад, обрушившийся на центральные и северные районы Японии, привел к отмене более 70 авиарейсов.

Как передает Report, по данным телеканала NHK, 56 рейсов были отменены крупнейшими японскими авиакомпаниями Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), еще 17 авиарейсов были отменены компаниями-лоукостерами.

Наблюдаются задержки в движении поездов. В частности, на некоторых направлениях задержка скоростных поездов "синкансен" составляет около часа.

В результате перебоев с транспортным сообщением ряд центров в префектурах Миэ, Киото, Хёго и других приняли решение перенести на час начало общенациональных вступительных экзаменов для выпускников старших школ.

По данным Главного японского метеорологического агентства, в воскресенье в центральных и восточных районах Японии может выпасть до 80 сантиметров снега, в районе Кинки — до 40 сантиметров, а на основе Хоккайдо высота снежного покрова может достигнуть 60 сантиметров.