Сильный снегопад и морозы парализовали Мексику

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Правительство штата Чиуауа на севере Мексики просит у федеральных властей объявить режим чрезвычайного положения в связи с сильными морозами, обрушившимися на этот регион.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, всего холода, доходящие до -15 градусов, и сильный снегопад затронули 40 муниципий штата, отмечают местные власти. Закрыты многие дороги, порядка 60 автомобилей отрезаны от "большой земли" в туристическом районе водопада Басасеачи.

Штат Чиуауа просит также о выделении финансовой помощи для срочной закупки теплых вещей, одеял и строительных материалов для 300 тысяч человек, находящихся в зоне холодов.