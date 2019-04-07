Сильный пожар в Париже, есть пострадавшие - ВИДЕО

В столице Франции произошёл сильный пожар, передаёт Report со ссылкой на Habertürk.

Согласно информации, пожар был зафиксирован на территории 19-го района. Сообщается, что пожар сопровождался взрывом. По поступившим сведениям, в результате происшествия несколько человек пострадали. Число раненых не приводится.

Из-за ЧП на территории оборвалось электроснабжение.

К месту пожара привлечены множество пожарных машин.