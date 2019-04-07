Сильный пожар в Париже, есть пострадавшие - ВИДЕО

В столице Франции произошёл сильный пожар, передаёт Report со ссылкой на Habertürk.
Согласно информации, пожар был зафиксирован на территории 19-го района. Сообщается, что пожар сопровождался взрывом. По поступившим сведениям, в результате происшествия несколько человек пострадали. Число раненых не приводится.
Из-за ЧП на территории оборвалось электроснабжение.
К месту пожара привлечены множество пожарных машин.
Faites attention à vous #incendie dans le 19e pic.twitter.com/CBsphTqEvQ— Mayes (@mayesoworld) April 6, 2019
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