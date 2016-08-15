Сильные наводнения в Мьянме привели к гибели восьми человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Наводнения в Мьянме, вызванные сильными дождями, унесли жизни по меньшей мере восьми человек, порядка 400 тысяч ощутили на себе последствия стихии.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на местные власти.

"К настоящему времени мы можем подтвердить, что… жертвами наводнения в воскресенье стали восемь человек", - сказал агентству министр общественного благосостояния страны Пхиу Лей Лей Тун (Phyu Lei Lei Tun).

Недели проливных дождей привели к тому, что более 160 гектаров рисовых полей оказались затоплены, что уже превысило ущерб прошлого года.

"Сейчас мы сосредоточены на предоставлении медицинской помощи пострадавшим, мы должны убедиться, что у них будет доступ к питьевой воде и другим необходимым вещам", - отметил заместитель генерального секретаря отделения Красного Креста в Мьянме.