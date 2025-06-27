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Сикорский: Польша продолжит оказание военной помощи Украине передачей МиГ-29

Сикорский: Польша продолжит оказание военной помощи Украине передачей МиГ-29 Польша продолжит оказание военной помощи Украине и готова передать Киеву списанные с вооружения истребители МиГ-29.
Другие страны
27 июня 2025 г. 10:51
Сикорский: Польша продолжит оказание военной помощи Украине передачей МиГ-29

Польша продолжит оказание военной помощи Украине и готова передать Киеву списанные с вооружения истребители МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

ОН уточнил что речь идет о снятых с вооружения самолетах. При этом министр не сообщил, когда именно они будут переданы и удалось ли Варшаве договориться о получении замены от НАТО.

"Польша внесет свой вклад [в военную помощь Украине] посредством постепенной передачи снимаемых с вооружения в Войске Польском МиГ-29", - сказал министр.

Ранее в офисе президент Украины Владимира Зеленского сообщили, что, в соответствии с подписанным 8 июля 2024 года соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер-министр Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО.

Гюльнар Махмудова

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