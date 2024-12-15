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Сийярто: Зеленский отказался говорить с Орбаном о прекращении огня

Сийярто: Зеленский отказался говорить с Орбаном о прекращении огня Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 16:13
Сийярто: Зеленский отказался говорить с Орбаном о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что 11 декабря Орбан обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможность рождественского перемирия и большого обмена пленными между Россией и Украиной.

По словам Сийярто, после этого премьер хотел сделать такое же предложение Зеленскому и проинформировал об этом министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, однако получил отказ.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan naziri: Zelenski Orbanla atəşkəs barədə danışmaqdan imtina edib

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