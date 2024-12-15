Сийярто: Зеленский отказался говорить с Орбаном о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией в период Рождества, но получил отказ.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что 11 декабря Орбан обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможность рождественского перемирия и большого обмена пленными между Россией и Украиной.

По словам Сийярто, после этого премьер хотел сделать такое же предложение Зеленскому и проинформировал об этом министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, однако получил отказ.