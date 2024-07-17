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Сийярто: Второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Сийярто: Второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году Второй раунд конференции по урегулированию конфликта в Украине может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия.
Другие страны
17 июля 2024 г. 09:10
Сийярто: Второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта в Украине может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили. Если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны", - добавил Сийярто.

Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня без участия РФ.

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Версия на английском языке Hungary's foreign minister advocates for inclusive Ukraine peace talks

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