Сийярто: Второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Сийярто: Второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта в Украине может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия.

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Второй раунд конференции по урегулированию конфликта в Украине может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия. Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили. Если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны", - добавил Сийярто. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня без участия РФ. Подпишитесь на наш Telegram канал