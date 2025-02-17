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Сийярто: Венгрия верит в успех будущих переговоров между Вашингтоном и Москвой по Украине

Сийярто: Венгрия верит в успех будущих переговоров между Вашингтоном и Москвой по Украине Венгрия поддерживает диалог между Россией и США на самом высоком уровне и рассчитывает на успех будущих переговоров между Вашингтоном и Москвой для скорейшего достижения мира в Украине.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 11:28
Сийярто: Венгрия верит в успех будущих переговоров между Вашингтоном и Москвой по Украине

Венгрия поддерживает диалог между Россией и США на самом высоком уровне и рассчитывает на успех будущих переговоров между Вашингтоном и Москвой для скорейшего достижения мира в Украине.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Сегодня мы подробно обсудили ситуацию в Украине. В результате этого конфликта наши страны понесли значительные потери, поэтому наш общий интерес – как можно скорее добиться прекращения войны в Украине и заключение мирного соглашения", – отметил Сийярто.

Он выразил надежду, что новая администрация США и ее политика создадут возможности для скорейшего достижения мира в Украине.

"Поэтому мы приветствуем диалог между Россией и США на самом высоком уровне. Мы рады тому, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждают актуальные вопросы. Также важно, что в продолжение этих переговоров госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу и обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Украине.... Мы надеемся на то, что усилия президента Трампа увенчаются успехом и что переговоры между Россией и США принесут положительные результаты", – заявил глава венгерского МИД.

Вместе с тем Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливаются позиции тех, кто не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.

"Мы, венгры, всегда выступали за то, чтобы каналы коммуникации оставались открытыми. Дипломатическое решение конфликта должно оставаться приоритетным. Однако из-за этой позиции нас часто критиковали как в Европе, так и в Вашингтоне, обвиняя в пророссийской риторике. Но мы всегда стояли на стороне дипломатии и диалога. Наша позиция была и остается таковой, что решение конфликта военным путем невозможно. И, как показывает время, наша позиция была и остается верной", – подчеркнул Сийярто.

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Версия на английском языке Szijjarto: Hungary expects success of future talks between Washington and Moscow on Ukraine
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