Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ

Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, не оглядываясь на мнение других стран.

Венгрия собирается продолжать сотрудничество с Россией, не оглядываясь на мнение других стран.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что поставки российских нефти и газа чрезвычайно важны для экономики Венгрии. Также министр рассказал, что рациональная работа с РФ отвечает национальным интересам страны.

"Мы заботимся о себе. Венгрия – на первом месте. Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас", – сказал Сийярто журналистам.

Напомним, ранее Венгрия также наложила вето на помощь Украине в 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза.