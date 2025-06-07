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Сийярто: Венгрия получила заверения от России в стабильности поставок нефти и газа

Сийярто: Венгрия получила заверения от России в стабильности поставок нефти и газа Венгрия получила от России заверения в том, что она продолжит поставки энергоносителей и обеспечит для этого необходимые правовые условия.
Другие страны
7 июня 2025 г. 01:07
Сийярто: Венгрия получила заверения от России в стабильности поставок нефти и газа

Венгрия получила от России заверения в том, что она продолжит поставки энергоносителей и обеспечит для этого необходимые правовые условия.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Мы рассмотрели состояние венгеро-российского энергетического сотрудничества и пришли к выводу, что нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию", - написал глава венгерского МИД в Facebook.

По его словам, Новак подтвердил, что Россия и в дальнейшем будет обеспечивать необходимые объемы поставок энергоносителей и правовые условия для беспрепятственных поставок.

Сийярто подчеркнул, что даже в условиях нынешнего энергетического кризиса в Европе, Венгрия гарантирует безопасность энергоснабжения страны, при этом Россия должна сыграть в этом ключевую роль "даже не по политическим, а по географическим причинам".

На данный момент Венгрия продолжает получать основные объемы нефти из России по южной ветке нефтепровода "Дружба", а природный газ - по газопроводу "Турецкий поток" и его продолжению по территории Болгарии и Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Rusiyadan neft və qaz tədarükünü davam etdiriləcəyinə dair zəmanət alıb

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