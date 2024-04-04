Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по координации военных поставок Украине

Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок в Украину, которые сейчас координируются Соединенными Штатами.

Венгрия не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок в Украину, которые сейчас координируются Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач и операций в этой области. Мы продолжим отстаивать позицию Венгрии, которая не поставляет оружие и не направляет солдат для участия в этом конфликте", - сказал Сийярто венгерским журналистам в перерыве совещания в Брюсселе. Беседа с ними транслировалась телеканалом М-1.

Глава МИД отметил, что все остальные страны НАТО поддерживают повышение координирующей роли альянса в военных поставках в Украину и лишь Венгрия выступает против.

По его мнению, такое развитие событий опасно, поскольку втягивает альянс в конфликт с Россией. Сийярто считает, что это будет "переход за красную черту", потому что ранее члены НАТО приняли решение о неучастии в украинском конфликте в качестве альянса и поставляли оружие Киеву только на индивидуальной основе.