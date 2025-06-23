Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России

Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций против России

Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Европейского союза против России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт и Братислава приняли такое решение, потому что параллельно ЕС хочет запретить им закупать российские энергоресурсы.

Министр напомнил, что летом 2022 года Венгрия и Словакия получили исключение на покупку нефти и газа из России. Теперь ЕС пытается обойти собственное решение и методом квалифицированного большинства отменить это исключение, что для Будапешта и Братиславы "совершенно неприемлемо".