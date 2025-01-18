Сийярто: Венгрия и Сербия договорились в течение трех лет построить новый нефтепровод

Венгрия и Сербия договорились ускорить реализацию совместных энергетических проектов, включая удвоение мощности электросетей к 2028 году и строительство нового нефтепровода в течение трех лет.

Венгрия и Сербия договорились ускорить реализацию совместных энергетических проектов, включая удвоение мощности электросетей к 2028 году и строительство нового нефтепровода в течение трех лет.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

По его словам, Венгрия и Сербия укрепили свое стратегическое энергетическое партнерство, преследуя общую цель обеспечения надежных поставок энергии по конкурентоспособным ценам.

"На венгерско-сербском саммите основное внимание было уделено энергетической безопасности Центральной Европы в условиях таких вызовов, как санкции, прекращение транзита украинского газа и атаки на газопровод "Турецкий поток", - написал он.