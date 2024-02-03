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Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки в Украину военного снаряжения, но не оружия

Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки в Украину военного снаряжения, но не оружия Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, по-прежнему не будет снабжать оружием Украину, но готова оплачивать поставки туда нелетального военного снаряжения.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 21:35
Сийярто: Венгрия готова оплачивать поставки в Украину военного снаряжения, но не оружия

Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, по-прежнему не будет снабжать оружием Украину, но готова оплачивать поставки туда нелетального военного снаряжения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в 2024 году, чтобы компенсировать странам ЕС поставки вооружений в Украину.

"Мы не хотим в этом участвовать", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1. Он отметил, что ясно заявил сегодня об этом своим коллегам, но поскольку Венгрия не может помешать другим странам ЕС сделать это, она займет позицию "конструктивного воздержания".

По словам министра, это означает, что Будапешт не будет делать взносы в Европейский фонд мира для оплаты поставок смертоносных вооружений Киеву. "Мы не обязаны выделять деньги на эти цели", - сказал он. Вместо этого Венгрия готова потратить средства "на поставки снаряжения нелетального характера", пояснил Сийярто, добавив, что в правила использования Европейского фонда мира должны быть внесены соответствующие изменения.

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Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: “Macarıstan Ukraynanı silahla təmin etməyəcək”

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