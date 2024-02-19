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Сийярто: В Брюсселе уже звучат призывы к разработке 14-го пакета санкций против РФ

Сийярто: В Брюсселе уже звучат призывы к разработке 14-го пакета санкций против РФ Евросоюз еще не успел одобрить 13-й пакет санкций против России, а в Брюсселе уже звучат призывы к разработке 14-го пакета.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 21:24
Сийярто: В Брюсселе уже звучат призывы к разработке 14-го пакета санкций против РФ

Евросоюз еще не успел одобрить 13-й пакет санкций против России, а в Брюсселе уже звучат призывы к разработке 14-го пакета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран ЕС в бельгийской столице.

Он отметил, что большинство государств - членов Европейского союза уже ведут разговоры о 14-м пакете. "И хотя это является полной бессмыслицей, все уверены, что 14-й пакет санкций будет принят", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе.

Сийярто отметил, что проблема здесь гораздо шире и серьезнее, чем отдельные 13-й или 14-й пакеты. Дело в том, пояснил он, что общая стратегия руководства ЕС в отношении Украины "является полностью провальной, поскольку она не приближает нас к миру" и лишь наносит ущерб странам сообщества.

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