Сийярто: Страны ЕС могут отправить войска в Украину

Лидеры Евросоюза и многих стран сообщества охвачены военным психозом, превращают конфликт в Украине в личное дело, и результатом этого может стать отправка туда западных войск.
Как передает
По его мнению, "политики в Европе начинают терять здравый смысл, голос мира ослабевает, а большая часть европейских политических лидеров страдает военным психозом".
"Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом", - сказал глава МИД.