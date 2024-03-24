Сийярто: Страны ЕС могут отправить войска в Украину

Лидеры Евросоюза и многих стран сообщества охвачены военным психозом, превращают конфликт в Украине в личное дело, и результатом этого может стать отправка туда западных войск.

Лидеры Евросоюза и многих стран сообщества охвачены военным психозом, превращают конфликт в Украине в личное дело, и результатом этого может стать отправка туда западных войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвовавший в воскресной программе радиостанции Kossuth.

По его мнению, "политики в Европе начинают терять здравый смысл, голос мира ослабевает, а большая часть европейских политических лидеров страдает военным психозом".

"Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом", - сказал глава МИД.