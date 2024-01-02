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Сийярто сообщил о гибели гражданина Венгрии в заложниках у ХАМАС

Сийярто сообщил о гибели гражданина Венгрии в заложниках у ХАМАС Гражданин Венгрии, находившийся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС, обнаружен погибшим.
Другие страны
2 января 2024 г. 04:27
Сийярто сообщил о гибели гражданина Венгрии в заложниках у ХАМАС

Гражданин Венгрии, находившийся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС, обнаружен погибшим.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после разговора по телефону с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

"К сожалению, Рон Дермер подтвердил появившуюся в СМИ печальную новость о том, что было найдено тело заложника с двойным израильско-венгерским гражданством", - написал глава МИД на своей странице в Facebook. Как звали этого человека, и при каких обстоятельствах он погиб, Сийярто не уточнил.

В то же время он отметил, что в заложниках у ХАМАС остается еще один человек, имеющий венгерское гражданство, и правительство страны продолжает прилагать усилия по его освобождению.

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