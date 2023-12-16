О нас

Сийярто рассказал об оскорблении в США со стороны Нуланд

Сийярто рассказал об оскорблении в США со стороны Нуланд Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 09:44
Сийярто рассказал об оскорблении в США со стороны Нуланд

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия.

Как передает Report, об этом сообщает портал Mandiner.

"В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", — заявил Сийярто.

Среди указанных условий были требования изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и другие моменты внутренней политики. Тогда Нуланд потребовала от Сийярто либо принять условия США, либо разговора о двустороннем сотрудничестве не будет. Сийярто отказался.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что при администрации Трампа отношение госдепа к Венгрии было совершенно противоположным.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уходил за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца во время заседания членов Евросоюза о вступлении Украины в объединение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий
9 декабря 2023 г. 14:50
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi