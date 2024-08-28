Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам по РФ оружием Запада

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал последнее высказывание главы дипслужбы Евросоюза по поводу российско-украинской войны.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал последнее высказывание главы дипслужбы Евросоюза по поводу российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

"Министр Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам (Жозепа Борреля - ред.), который призывает направить в Украину больше оружия и даже предлагает использовать это поставляемое Западом оружие для нанесения глубоких ударов по территории России", - сказал он.

Ранее Боррель заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке вторжения украинских формирований в Курскую область и пригласил его в Брюссель на неформальную встречу глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа.