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Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам по РФ оружием Запада

Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам по РФ оружием Запада Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал последнее высказывание главы дипслужбы Евросоюза по поводу российско-украинской войны.
Другие страны
28 августа 2024 г. 23:35
Сийярто раскритиковал Борреля за призывы к ударам по РФ оружием Запада

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал последнее высказывание главы дипслужбы Евросоюза по поводу российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

"Министр Сийярто подверг критике уходящего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам (Жозепа Борреля - ред.), который призывает направить в Украину больше оружия и даже предлагает использовать это поставляемое Западом оружие для нанесения глубоких ударов по территории России", - сказал он.

Ранее Боррель заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке вторжения украинских формирований в Курскую область и пригласил его в Брюссель на неформальную встречу глав МИД и министров обороны ЕС 29-30 августа.

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