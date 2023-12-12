Сийярто призвал расширять ЕС за счет стран Западных Балкан, а не Украины

Венгрия выступает за дальнейшее расширение Евросоюза, но этот процесс необходимо продолжать за счет государств Западных Балкан, а не Украины.

Венгрия выступает за дальнейшее расширение Евросоюза, но этот процесс необходимо продолжать за счет государств Западных Балкан, а не Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в заседании Совета ЕС по общим делам в Брюсселе.

Он отметил, что "очень редко присутствует на совещаниях этого формирования", которые обычно проходят на уровне министров по европейским делам, но на этот раз сделал исключение, "потому что на повестке дня стоит расширение Евросоюза". Венгрия поддерживает этот процесс, но предупреждает, что он "должен основываться на результатах, которые демонстрируют другие страны, а не на искусственных тактических соображениях". Поэтому, пояснил глава МИД, ЕС должен принять в свои ряды государства Западных Балкан, а не Украину, которая к этому не готова.

"Было бы безответственно начинать переговоры о вступлении с Украиной, поскольку Европейская комиссия не смогла должным образом к ним подготовиться. Ни Европейский союз, ни Украина не готовы к взаимовыгодным, хорошо структурированным переговорам о вступлении. В то же время государства Западных Балкан ждали этого много лет, они достаточно подготовлены, поэтому просто непонятно, почему некоторые страны ЕС блокируют прогресс в этом деле", - написал Сийярто на своей странице в Facebook

Министр добавил, что на заседании Совета ЕС по общим делам "ожидается большая битва" по этим вопросам. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС.