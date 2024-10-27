Сийярто: Правящая партия Грузии победила на выборах вопреки вмешательству извне

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах, несмотря на попытки вмешательства извне.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах, несмотря на попытки вмешательства извне.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Поздравив правящую партию с этим успехом, глава венгерского МИД заверил, что Будапешт окажет Тбилиси помощь в процессе вступления в Евросоюз.

"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего он хочет. Патриотическая партия, выступающая в поддержку семей, победила на выборах с подавляющим перевесом. Браво, поздравляем!. В оставшийся период нашего председательства в Совете ЕС и, конечно, после этого мы окажем нашим друзьям в Грузии всю необходимую поддержку, чтобы они преуспели в своих усилиях по европейской интеграции", - добавил Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе и правящую партию с победой на выборах, назвав ее ошеломляющей.