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Сийярто: Правящая партия Грузии победила на выборах вопреки вмешательству извне

Сийярто: Правящая партия Грузии победила на выборах вопреки вмешательству извне Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах, несмотря на попытки вмешательства извне.
Другие страны
27 октября 2024 г. 01:27
Сийярто: Правящая партия Грузии победила на выборах вопреки вмешательству извне

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила на парламентских выборах, несмотря на попытки вмешательства извне.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Поздравив правящую партию с этим успехом, глава венгерского МИД заверил, что Будапешт окажет Тбилиси помощь в процессе вступления в Евросоюз.

"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего он хочет. Патриотическая партия, выступающая в поддержку семей, победила на выборах с подавляющим перевесом. Браво, поздравляем!. В оставшийся период нашего председательства в Совете ЕС и, конечно, после этого мы окажем нашим друзьям в Грузии всю необходимую поддержку, чтобы они преуспели в своих усилиях по европейской интеграции", - добавил Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе и правящую партию с победой на выборах, назвав ее ошеломляющей.

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