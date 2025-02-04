Сийярто: Политика Брюсселя привела к изоляции ЕС в мировой экономике

Европейский союз изолировал себя от двух основных экономических центров в мире - США и КНР - и проигрывает им в конкурентной борьбе.

Европейский союз изолировал себя от двух основных экономических центров в мире - США и КНР - и проигрывает им в конкурентной борьбе.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Он отметил, что это стало результатом политики, которую проводила в последние пять лет Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Назвав эту политику "провальной" и "некомпетентной", он отметил, что главная ошибка Брюсселя заключается в стремлении решать экономические вопросы, преследуя политические цели.

"Это привело к тому, что Евросоюз теперь изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики - Соединенных Штатов и Китая. Мы считаем, что позорная деятельность председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за последние пять лет привела к тому, что Евросоюз вступает в новую экономическую эпоху, имея худшую позицию среди крупнейших игроков мировой экономики", - сказал глава МИД после встречи с министрами экономики и торговли стран ЕС в Варшаве.

В подтверждение этого он сообщил, что 10 лет назад среди ста ведущих компаний мира 36 были зарегистрированы в Европе, в то время как сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке - до нуля. "За десять лет доля Евросоюза в мировой экономике упала с 22% до 17%, Соединенные Штаты все дальше уходят вперед, а Китай догнал и обогнал нас", - добавил Сийярто.

Он посетовал, что в последние годы Еврокомиссия не смогла заключить ни одного соглашения о защите инвестиций, а подготовка соглашений о свободной торговле продвигается крайне медленно, поскольку Брюссель включает в этот процесс вопросы, не имеющие ничего общего с экономикой, как, например, права ЛГБТ-сообщества.

"Если Европа не хочет окончательно проиграть глобальную экономическую конкуренцию, то экономическая политика должна быть предоставлена на усмотрение государств - членов ЕС, а не Брюсселя", - заявил Сийярто. По его мнению, правительства отдельных стран сообщества лучше справляются с решением этих вопросов, чем Еврокомиссия, которая стремится отобрать у них полномочия.