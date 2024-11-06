Сийярто: Победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине мирным путем

Победа Трампа повышает шансы окончания войны в Украине мирным путем.

Победа Дональда Трампа повышает шансы окончания войны в Украине мирным путем.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"И как никогда больше шансов, что через почти тысячу дней в Украине будет мир!", - отметил он в Facebook.

Касаясь венгерско-американских отношений, Сийярто отметил, что во время первого президентства Трампа связи двух стран "были на вершине, в том что касается разрешения конфликтов, угрожающих безопасности мира, на первый план вышли диалоги и переговоры".

"После решения американских избирателей можно надеяться, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется в свой пик, потому что у нас схожие мысли о мире, нелегальной иммиграции и защите семей", - написал он.