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Сийярто: Переговоры РФ и Украины начнутся, когда США, ЕС и КНР вместе выступят за мир

Сийярто: Переговоры РФ и Украины начнутся, когда США, ЕС и КНР вместе выступят за мир Россия и Украина сядут за стол переговоров, если главные политические центры мира - США, Евросоюз и Китай - вместе выступят за урегулирование украинского конфликта мирным путем.
Другие страны
14 июля 2024 г. 16:08
Сийярто: Переговоры РФ и Украины начнутся, когда США, ЕС и КНР вместе выступят за мир

Россия и Украина сядут за стол переговоров, если главные политические центры мира - США, Евросоюз и Китай - вместе выступят за урегулирование Российско-украинского конфликта мирным путем.

Как передает Report, такое мнение высказал в программе радиостанции Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Если бы два, а лучше все три основных игрока заняли миротворческую позицию, то появился бы шанс на то, что противоборствующие стороны, которые сейчас стремятся к активизации военных действий, также проявят готовность показать, что они сами движутся в сторону мира, а не эскалации конфликта", - заявил глава МИД.

Он отметил, что именно на достижение этой цели была направлена миротворческая миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с 2 по 11 июля побывал в Киеве, Москве, Пекине, Вашингтоне, а также в гостях у экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида. По словам Сийярто, венгерский премьер также провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом в Вашингтоне во время саммита НАТО.

"Президентские выборы в США могут оказать решающее влияние в этом отношении, поскольку они могут решить, будут ли Соединенные Штаты продолжать свою нынешнюю провоенную политику или же появится шанс на то, что политика в поддержку мира выйдет на первый план", - подчеркнул министр.

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