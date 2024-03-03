Сийярто: Отправка войск в Украину нарушает решения НАТО

Западные политики, которые обсуждают возможность направления своих войск в Украину, нарушают общее решение стран НАТО.

Западные политики, которые обсуждают возможность направления своих войск в Украину, нарушают общее решение стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Комментируя недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении западных войск в зону украинского конфликта, глава МИД отметил, что такой сценарий создает угрозу третьей мировой войны.

"Сначала Западная Европа отправляла в Украину только каски, затем боеприпасы, стрелковое оружие, танки, ракеты, а теперь некоторые западные политики уже говорят об отправке сухопутных войск", - сказал Сийярто.

"Это полностью противоречит решениям, которые мы принимали до сих пор, - продолжил министр. - Два года назад государства - члены НАТО приняли решение о том, что НАТО не является воюющей стороной и что необходимо сделать все, чтобы избежать конфликта между НАТО и Россией. Западные политики, которые говорят об отправке войск, нарушают это решение НАТО".

Он подчеркнул, что Венгрия занимает по этому вопросу твердую позицию: она не будет направлять оружие или военнослужащих в Украину, "человеческие жизни могут быть спасены только путем прекращения огня и мирных переговоров". "НАТО - оборонительный альянс, и в его обязанности не входит нападение на кого-либо", - напомнил Сийярто.