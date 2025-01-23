Сийярто отметил готовность Венгрии поставлять газ в Словакию

Венгрия в условиях прекращения транзита российского топлива через Украину готова поставлять газ в Словакию.

Венгрия в условиях прекращения транзита российского топлива через Украину готова поставлять газ в Словакию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что для обеспечения энергетической безопасности Словакии можно было бы поставлять туда определенные объемы газа, которые поступают в Венгрию из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Болгарии и Сербии.

"Мы по-прежнему готовы в полном объеме использовать наши транзитные возможности, чтобы обеспечить энергоснабжение Словакии", - сказал глава венгерского МИД, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Сийярто напомнил, что в прошлом году Венгрия получила по "Турецкому потоку" 7,6 млрд куб. м газа, в то время как мощность этого газопровода и его продолжения в северном направлении составляет 8,5 млрд куб. м.

Таким образом, пояснил министр, остается резерв примерно в 900 млн куб. м. В то же время Венгрия и Словакия увеличат мощность трубопровода между двумя странами как раз в таком размере. Глава МИД считает, что это позволит обеспечить энергобезопасность Словакии.