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Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте

Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте в Украине.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 22:53
Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте

Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте в Украине.

Как передает Report, такое мнение в эфире канала М1 выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, акцент был сделан не на дипломатических и коммуникационных каналах, диалоге и переговорах, а на их закрытии и отказе от них.

Сийярто полагает, что основная ответственность за это лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и скоро уходящем в отставку главе дипломатической службы ЕС Жозепе Борреле.

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Версия на азербайджанском языке Siyarto Leyen və Borrelli Ukrayna münaqişəsində uğursuzluğun əsas səbəbkarı kimi göstərib

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