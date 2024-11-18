Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте

Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте в Украине.
Как передает Report, такое мнение в эфире канала М1 выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, акцент был сделан не на дипломатических и коммуникационных каналах, диалоге и переговорах, а на их закрытии и отказе от них.
Сийярто полагает, что основная ответственность за это лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и скоро уходящем в отставку главе дипломатической службы ЕС Жозепе Борреле.