Сийярто: Отказ от переговоров стал главной ошибкой ЕС в украинском конфликте

Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте в Украине.

Отказ от диалога и закрытие каналов для переговоров стали основной причиной неудачи стратегии Евросоюза в конфликте в Украине.

Как передает Report, такое мнение в эфире канала М1 выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, акцент был сделан не на дипломатических и коммуникационных каналах, диалоге и переговорах, а на их закрытии и отказе от них.

Сийярто полагает, что основная ответственность за это лежит на председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и скоро уходящем в отставку главе дипломатической службы ЕС Жозепе Борреле.