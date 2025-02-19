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Сийярто обсуждает в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против РФ

Сийярто обсуждает в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против РФ Правительство Венгрии рассчитывает, что новая администрация США отменит санкции против России, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 19:57
Сийярто обсуждает в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против РФ

Правительство Венгрии рассчитывает, что новая администрация США отменит санкции против России, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон.

Он рассказал, что станет первым иностранным главой МИД, который встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом.

"Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии", - заявил Сийярто.

По его словам, эти санкции были введены в январе администрацией Джо Байдена за несколько дней до ее ухода с политической сцены и во многом были мотивированы желанием осуществить месть по отношению к Венгрии.

"Они явно наносят ущерб экономическим интересам Венгрии, нарушают безопасность нашего энергоснабжения, в том числе инвестиции в ядерную промышленность, включая сооружение новой АЭС в Пакше", - уточнил венгерский министр.

Он также отметил, что обсудит с Бессентом вопросы американо-венгерского экономического сотрудничества, в том числе возобновление соглашения об избежании двойного налогообложения. Администрация Байдена отказалась продлить эту договоренность, действие которой завершилось в 2024 году.

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