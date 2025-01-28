Сийярто: Обсуждаем стратегическое сотрудничество с главой МИД Британии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках визита в Великобританию встретился с главой МИД Дэвидом Лэмми.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках визита в Великобританию встретился с главой МИД Дэвидом Лэмми.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях.

По словам Сийярто, темой переговоров является стратегическое сотрудничество.

"Нам было очень жаль, когда британцы покинули Евросоюз, потому что вместе с ними большая часть умных людей покинула Брюссель. Этим шагом ЕС значительно ослаблен. Поэтому и мы стремимся к тесному стратегическому сотрудничеству с Великобританией", - отметил он.