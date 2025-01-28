О нас

Сийярто: Обсуждаем стратегическое сотрудничество с главой МИД Британии

Сийярто: Обсуждаем стратегическое сотрудничество с главой МИД Британии Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках визита в Великобританию встретился с главой МИД Дэвидом Лэмми.
Другие страны
28 января 2025 г. 14:04
Сийярто: Обсуждаем стратегическое сотрудничество с главой МИД Британии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках визита в Великобританию встретился с главой МИД Дэвидом Лэмми.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях.

По словам Сийярто, темой переговоров является стратегическое сотрудничество.

"Нам было очень жаль, когда британцы покинули Евросоюз, потому что вместе с ними большая часть умных людей покинула Брюссель. Этим шагом ЕС значительно ослаблен. Поэтому и мы стремимся к тесному стратегическому сотрудничеству с Великобританией", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Uzbekistan Airways будет летать в Европу в обход России после крушения самолета AZAL
Uzbekistan Airways будет летать в Европу в обход России после крушения самолета AZAL
28 января 2025 г. 13:58
Премьер Сербии подает в отставку
Премьер Сербии подает в отставку
28 января 2025 г. 13:38
МИД Ирана: США должны заслужить доверие для заключения ядерной сделки
МИД Ирана: США должны заслужить доверие для заключения ядерной сделки
28 января 2025 г. 13:19
СМИ: Замглавы МИД РФ встретится с сирийскими властями на этой неделе
СМИ: Замглавы МИД РФ встретится с сирийскими властями на этой неделе
28 января 2025 г. 13:17
Сессия парламента Словакии по вотуму недоверия кабмину Фицо не состоялась
Сессия парламента Словакии по вотуму недоверия кабмину Фицо не состоялась
28 января 2025 г. 13:15
Губернатор Техаса направит более 400 военных на границу с Мексикой
Губернатор Техаса направит более 400 военных на границу с Мексикой
28 января 2025 г. 12:43
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России
В Швеции мужчина пытался на машине въехать на территорию посольства России
28 января 2025 г. 11:50
Более 50 госслужащих USAID отправили в административный отпуск
Более 50 госслужащих USAID отправили в административный отпуск
28 января 2025 г. 11:14
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
Министр обороны Литвы призвала ЕС покупать американское оружие
28 января 2025 г. 10:35
Канада наращивает поставки стали в США из-за возможного введения пошлин
Канада наращивает поставки стали в США из-за возможного введения пошлин
28 января 2025 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi