Сийярто обсудит с Кулебой 29 января подготовку встречи Орбана с Зеленским

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 29 января проведут переговоры для подготовки встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 29 января проведут переговоры для подготовки встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Сийярто, его переговоры с Кулебой состоятся в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

"В конце прошлого года я разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который в очередной раз выдвинул идею проведения встречи на высшем уровне [между Орбаном и Зеленским]. Я сказал ему, что, по нашему мнению, такая встреча будет иметь смысл в том случае, если она принесет результаты, и к ней надо подготовиться. Если все пойдет хорошо, то 29 января мы обсудим это на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.