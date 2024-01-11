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Сийярто обсудит с Кулебой 29 января подготовку встречи Орбана с Зеленским

Сийярто обсудит с Кулебой 29 января подготовку встречи Орбана с Зеленским Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 29 января проведут переговоры для подготовки встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
11 января 2024 г. 14:57
Сийярто обсудит с Кулебой 29 января подготовку встречи Орбана с Зеленским

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба 29 января проведут переговоры для подготовки встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Сийярто, его переговоры с Кулебой состоятся в Ужгороде (Закарпатская область Украины).

"В конце прошлого года я разговаривал с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, который в очередной раз выдвинул идею проведения встречи на высшем уровне [между Орбаном и Зеленским]. Я сказал ему, что, по нашему мнению, такая встреча будет иметь смысл в том случае, если она принесет результаты, и к ней надо подготовиться. Если все пойдет хорошо, то 29 января мы обсудим это на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи с Будапеште с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.

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Версия на английском языке Szijjarto to discuss preparations for Orban-Zelenskyy meeting with Kuleba on January 29

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