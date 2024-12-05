Сийярто обсудил с Уолтцем урегулирование конфликта в Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в Вашингтоне с будущим помощником президента США по национальной безопасности Маком Уолтцем пути урегулирования конфликта в Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в Вашингтоне с будущим помощником президента США по национальной безопасности Маком Уолтцем пути урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Сийярто сообщил в интервью телекомпании М1.

По его словам, Уолтц, назначенный на эту должность избранным президентом Дональдом Трампом, также настроен на достижение мира в Украине.

Сийярто отметил, что в США "демократы находятся на стороне войны, а республиканцы на стороне мира". "Так что между нами был разговор именно о мире как важной цели", - подчеркнул он. "Для меня самым важным выводом из беседы с Майком Уолтцем стало то, что мы говорим на языке мира и в Америке также отчетливо виден риск эскалации [военных действий в Украине], который мы хорошо видим, находясь по соседству", - сказал венгерский министр.