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Сийярто назвал условие для поддержания санкций в отношении России

Сийярто назвал условие для поддержания санкций в отношении России Будапешт может отказаться накладывать вето на продление Евросоюзом антироссийских санкций, если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения Венгрии.
Другие страны
27 января 2025 г. 12:12
Сийярто назвал условие для поддержания санкций в отношении России

Будапешт может отказаться накладывать вето на продление Евросоюзом антироссийских санкций, если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ЕС наше голосование будет зависеть от того, даст ли Еврокомиссия гарантию, что в дальнейшем она будет предпринимать необходимые действия во всех случаях, когда энергетическая безопасность стран - членов ЕС окажется под угрозой, исходящей из-за пределов Евросоюза", - отметил он.

Ранее Сийярто призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию. Он отметил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против России санкций. Срок их действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.

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Версия на английском языке Szijjarto names condition for maintaining sanctions against Russia

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