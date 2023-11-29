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Сийярто: НАТО считают немыслимым вступление Украины в альянс сейчас

Сийярто: НАТО считают немыслимым вступление Украины в альянс сейчас В НАТО сохраняется консенсус по вопросу о том, что вступление Украины в альянс в нынешних условиях выглядит немыслимым, поскольку может привести к началу третьей мировой войны.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 01:56
Сийярто: НАТО считают немыслимым вступление Украины в альянс сейчас

В НАТО сохраняется консенсус по вопросу о том, что вступление Украины в альянс в нынешних условиях выглядит немыслимым, поскольку может привести к началу третьей мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, принимающий участие в двухдневном совещании со своими коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что в НАТО существует общее согласие о невозможности приема Украины до тех пор, пока она находится в состоянии военного конфликта. "В НАТО сложился консенсус по поводу того, что интеграция Украины в альянс в настоящее время немыслима, поскольку на практике это означало бы начало третьей мировой войны", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.

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