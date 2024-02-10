Сийярто: НАТО не следует опасаться нападения России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России, и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России, и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил во время выступления в Институте политических наук при Гарвардском университете в США.

Комментируя заявления некоторых западных политиков о том, что страны НАТО могут подвергнуться нападению России, глава МИД заявил, что не верит в подобное развитие событий.

"Не думаю, что Россия рискнет напасть на государство - член НАТО. НАТО намного сильнее России в военном отношении, так что если прагматизм и логика все еще существуют, то я не вижу этой угрозы, потому что это было бы совершенно нелогично", - заявил он.