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Сийярто: НАТО не следует опасаться нападения России

Сийярто: НАТО не следует опасаться нападения России Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России, и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 14:34
Сийярто: НАТО не следует опасаться нападения России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто полагает, что НАТО в военном отношении гораздо сильнее России, и поэтому члены альянса не должны опасаться нападения с ее стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил во время выступления в Институте политических наук при Гарвардском университете в США.

Комментируя заявления некоторых западных политиков о том, что страны НАТО могут подвергнуться нападению России, глава МИД заявил, что не верит в подобное развитие событий.

"Не думаю, что Россия рискнет напасть на государство - член НАТО. НАТО намного сильнее России в военном отношении, так что если прагматизм и логика все еще существуют, то я не вижу этой угрозы, потому что это было бы совершенно нелогично", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN: “NATO Rusiyanın hücumundan qorxmamalıdır”

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