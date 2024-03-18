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Сийярто: Евросоюз увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро

Сийярто: Евросоюз увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для оказания военной помощи Украине.
Другие страны
18 марта 2024 г. 16:55
Сийярто: Евросоюз увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро

Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для оказания военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что участники совещания "приняли окончательное решение об увеличении на 5 млрд евро так называемого европейского фонда мира, из которого могут быть оплачены поставки оружия в Украину странами Европейского союза". Венгрия воздержалась при принятии этого решения и "не будет иметь никаких политических или финансовых обязательств" в связи с этим фондом.

"Это означает, что мы должны будем заплатить положенные 50 млн евро, но мы сами сможем решить, что мы хотим с ними сделать", - сказал министр. Он пояснил, что взнос Венгрии в этот фонд может пойти, в частности, на укрепление стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан.

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